"Стреляли с Институтской": суд по делу экс-"беркутовцев" заслушал показания потерпевшего из Хмельницкого

Как передает корреспондент УНИАН, Лапко, бывший военный, рассказал, что приехал на Майдан вечером 19 февраля 2014 года. Утром 20 февраля он вместе с другими участниками акций протеста поднимался по левой стороне улицы Институтской, чтобы занять баррикаду возле верхнего выхода со станции метро “Крещатик”. В районе пустыря за Октябрьским дворцом он увидел, как с правой стороны улицы - возле банка “Аркада” - падают раненые от огнестрельных выстрелов “майдановцы”. По словам потерпевшего, он решил оказать помощь раненым, и в то время, когда склонился над одним из них, в него попала пуля.

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Также Лапко сообщил, что не видел, кто конкретно в него стрелял, но стреляли с ул. Институтской в сторону Майдана.

Потерпевший отметил, что какого-либо намерения нанести телесные повреждения правоохранителям у него не было. Его целью было закрепиться вместе с другими “майдановцами” на снежной баррикаде, чтобы исключить наступление на Майдан со стороны правоохранителей.

Суд также исследовал видео, где видно, как потерпевший Лапко сначала идет, прикрываясь щитом, а затем получает ранение.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 11:30 27 октября.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-«беркутовцам» еще на 60 суток.