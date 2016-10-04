Суд по делу против экс-"беркутовцев" допросил отца героя Небесной сотни

Коллегия судей Святошинского районного суда г. Киева допросила еще двух потерпевших - харьковчан Виталия Гукова и Николая Котляра.

Как передает корреспондент УНИАН, Гуков на судебном заседании рассказал, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской возле банка “Аркада” получил три огнестрельных ранения - в шею, бедро и плечо. Потерпевший добавил, что не видел откуда конкретно был произведен выстрел, но добавил, что стреляли с улицы Институтской в направлении Майдана Незалежности.

Читайте также"Спецоперация" на Майдане: экс-беркутовец дал показания против "своих" (видео)

Второй пострадавший Николай Котляр является отцом погибшего на улице Институтской Евгения Котляра. В суде после просмотра нескольких видео, на котором виден момент получения ранений его сыном, Николай Котляр заявил, что узнает на видео своего сына.

После этого в судебном заседании был объявлен перерыв до 11:30 11 октября.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Зинченко и Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» - Маринченко, Тамтури и Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд г. Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-беркутовцам еще на 60 суток.