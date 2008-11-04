В Киеве за поездку в метро уже просят 2 гривни

С сегодняшнего дня, 4 ноября, проезд в Киевском метрополитене подорожал в четыре раза – до 2 гривень за одну поездку.

Как сообщается на официальном сайте коммунального предприятия “Киевский метрополитен”, таким образом, вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров.

Тарифы (50 коп. за одну поездку) останутся неизменными в проездных билетах на год и в реализованных проездных билетах на ноябрь текущего года. Проездные билеты на основе бесконтактных карточек на срок действия и на количество поездок, приобретенные до введения новых тарифов, также остаются действующими.

С введением новых тарифов на перевозку пассажиров в метрополитене вводятся в обращение жетоны нового образца голубого цвета. Одновременно с этим жетоны зеленого цвета изымаются из обращения, и уже 4 ноября будут недействительны. До 3 декабря 2008 года во всех кассах метрополитена будет продолжаться обмен неиспользованных жетонов зеленого цвета на новые голубого цвета в соотношении 4 к 1. Деньги за неиспользованные жетоны зеленого цвета не возвращаются. Обмен жетонов в количестве до 20 шт. будет проводиться во всех кассах метрополитена, более 20 шт. — в кассе станции «Майдан Незалежности». Такое ограничение вводится для предотвращения создания больших очередей возле касс.

Следовательно, одна поездка в метрополитене по жетону будет стоить 2 грн. При этом тариф, в зависимости от количества поездок, которые пассажир оплачивает с помощью пластиковой бесконтактной карточки, будет иметь гибкую систему скидок и будет определяться следующим образом: от 1 до 20 поездок включительно тариф за одну поездку будет составлять 2 грн.; от 21 до 30 поездок включительно - 1,9 грн.; от 31 до 40 поездок - 1,8 грн.; от 41 до 50 поездок включительно - 1,7 грн.

Остается неизменной залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки — 7 грн. В целом максимальное общее количество поездок, приобретенных пассажиром на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50.

Пассажирам важно знать, что срок действия пластиковой бесконтактной карточки составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. При этом стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой карточке, срок действия которой закончился, не возвращается.

Стоимость проездных билетов в метрополитене будет составлять: на 15 дней — 41 грн., на 30 дней — 80 грн., на вторую половину месяца — 41 грн. Стоимость проездного для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения на месяц будет составлять 41 грн.; для учеников школ на месяц — 21 грн., на вторую половину месяца — 11 грн.

Метрополитен отмечает, что проездные билеты сроком на 15 и 30 дней начинают действовать с даты первой активации в автоматических контрольных пунктах, которую необходимо осуществить на протяжении 15 дней от даты приобретения. В ином случае проездной билет считается неиспользованным и его стоимость не возвращается.

Стоимость совмещенных проездных билетов на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) будет составлять: на месяц — 130 грн., на вторую половину месяца — 65 грн. Аналогичные проездные для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения будут стоить на месяц — 65 грн.; для учеников школ такие билеты на месяц обойдутся в 33 грн., на вторую половину месяца — в 17 грн.

Стоимость совмещенных проездных билетов на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) будет составлять: на месяц — 199 грн., на вторую половину месяца — 100 грн. Эти проездные для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения будут стоить на месяц — 100 грн.; для учеников школ месячный билет будет стоить 50 грн., на вторую половину месяца — 26 грн.

Стоимость проездных билетов на квартал будет составлять: на один вид транспорта (метрополитен) — 199 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) — 325 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) — 499 грн.

Стоимость проездных билетов на год будет составлять: на один вид транспорта (метрополитен) — 365 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) — 575 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) — 799 грн. Для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения такие проездные будут стоить на один вид транспорта (метрополитен) — 183 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) — 288 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) — 400 грн. Для учеников школ их стоимость будет составлять на один вид транспорта (метрополитен) — 92 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) — 144 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) — 200 грн.

Как отмечается в сообщении, срок действия проездных билетов на год устанавливается с 1 января до 31 декабря 2009 года и заканчивается 31 декабря независимо от даты приобретения. В то же время дополнительно вводятся проездные билеты на 12 месяцев сроком действия с 1 декабря 2008 года по 30 ноября 2009 года, стоимость которых устанавливается на уровне стоимости проездных билетов на год.