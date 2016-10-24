Правоохранители в двух областях изъяли водку с фальсифицированными акцизами почти на 30 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, в ходе 13 обысков на территории двух областей на минувшей неделе изъяли 590 тыс. бутылок водки. Спиртное производилось на заводе в Харьковской области и реализовывалось на территории Днепропетровской.

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«Установлено, что на заводе изготовлялась ликеро-водочная продукция, которая никак не учитывалась. В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые якобы уничтожены как неиспользованные. Чтобы замаскировать факт использования неподходящей марки акцизного налога, сверху наклеивали дополнительную этикетку с различными обозначениями», - отмечают в управлении защиты экономики.

В ходе обысков также изъяты более 1 млн грн наличными.

Следственным отделом Амур-Нижнеднепровского отдела полиции Днепра открыто уголовное производство по ст. 199 УК Украины (хранение с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

В настоящее время продолжается следствие.