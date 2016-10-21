В Украине количество жертв суррогатного алкоголя возросло до 66 человек

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, умер житель Николаева, который 18 октября был госпитализирован с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». Всего в Николаевской области от суррогатов алкоголя отравились и умерли шесть человек.

В Харьковской области зарегистрировано 97 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 50 летальных.

В Донецкой, Луганской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (всего в этих регионах отравились 40 человек, из них 10 - умерли).

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В ведомстве отметили, что по состоянию на вечер пятницы, 21 октября, в Украине зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным алкоголем.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября в Украине было зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 65 летальных.

Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.