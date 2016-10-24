Ушел из жизни экономист и меценат Гаврилишин, "крестный отец" форума в Давосе

Об этом сообщает благотворительный фонд имени Гаврилишина в Facebook.

«Сегодня, 24 октября, в 5 утра в 90-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся украинско-канадско-швейцарский экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Дмитриевич Гаврилишин», - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что последние минуты своей жизни Богдан Дмитриевич провел в кругу семьи, в своей квартире в Киеве.

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Богдан Гаврилишин родился 19 октября 1926 года в с. Коропец Тернопольской области. Получил диплом магистра по специальности «инженер-механик» в Университете Торонто MBA в МИМ-Женева, доктора экономики и общественных наук в Женевском университете. На протяжении 18 лет возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве. Член Римского клуба, член Мировой академии искусства и науки, член Международной академии менеджмента, почетный доктор в 7 университетах Канады и Украины, консультант государств и международных компаний, модератор и председатель многочисленных международных научных конференций и семинаров в 89 странах мира.

Создал Международный центр перспективных исследований, Международный институт менеджмента в Индию, после – в Украине. Стал соучредителем Европейского форума по менеджменту в Давосе (теперь Всемирный экономический форум). Был консультантом компаний General Electri», IBM, Unilever, Phillips, советником нескольких стран.

Был советником первого президента Украины, четырех председателей Верховной Рады и трех премьер-министров; председателем Консультативно-совещательного совета при президиуме Верховной Рады Украины. Инициировал создание некоторых молодежных организаций в Украине, был активным членом всеукраинской скаутской организации «Пласт». Возглавлял фонд Гаврилишина в Киеве и фонд «Возрождение» в Женеве.

Автор книг «Указатели в будущее. К более эффективным обществам» (1980) и «Остаюсь украинцем» (2011).

За значительный вклад в развитие Украины в честь 90-летия был награжден орденом Свободы от президента Украины и орденом Святого Николая Чудотворца от Патриархата УПЦ (КП).