Существует большая опасность вторжения России в Харьковскую область - Шкиряк

Об этом в интервью "112 Украина" заявил внештатный советник главы МВД Зорян Шкиряк.

По его словам, огромное количество подразделений регулярной российской армии находится на границе.

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"Я уже молчу о Сумской области, и сегодня очень большая опасность вторжения и на линии Харьковской области. У нас там 300 км границы, мы постоянно там укрепляемся и видим несколько новых военных баз, которые они там поставили. Поэтому ситуация достаточно неоднозначная", - считает Шкиряк.

Ранее глава Администрации президента Украины и бывший глава Харьковской ОГА Игорь Райнин заявлял о том, что в Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации, если не предпринимать определенных мер.