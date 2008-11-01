Богдан Ступка признан лучшим актёром на Римском кинофестивале

Приз за лучшую мужскую роль на III Римском кинофестивале, завершившемся вечером 31 октября, вручен украинскому актеру Богдану Ступке, который сыграл главную роль в украинско-польском фильме "Сердце на ладони" режиссера Кшиштофа Занусси.

Об этом сообщают Подробности со ссылкой на украинскую кинокомпанию SOTA Cinema Group.

"Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что у меня есть возможность способствовать этому", - сказал Богдан Ступка.

Ступка блестяще сыграл польского олигарха, которому необходима пересадка сердца. "Сердце на ладони" в ближайшее время выйдет в прокат в Украине.

Главный приз III Римского кинофестиваля - статуэтка римского императора Марка Аврелия за лучший фильм - был присужден картине "Опиумная война" (Opium War) режиссера Сиддика Бармака (Афганистан - Япония - Южная Корея - Франция, 2008. В ролях: Джо Суба, Питер Буссиан).

Награду за лучшую женскую роль получила итальянская актриса Донателла Финоккьяро за главную роль в фильме "Дамские угодники" итальянца Эдуардо Уинспира.

Премии "Золотой Марк Аврелий" за особый вклад в профессию в этом году удостоены Аль Пачино и Джина Лоллобриджида.

Римский кинофестиваль задуман и организован мэром итальянской столицы Уолтером Велтрони как прямой конкурент старейшего кинофестиваля в мире - Венецианского.