Преступники стали чаще использовать игрушечное оружие

Американские преступники все чаще используют в своей деятельности игрушечное оружие. Об этом газете USA Today рассказали в полиции штата Делавер. В частности, в ход идет оружие для игры в страйкбол, внешне трудноотличимое от настоящего.

К примеру, иногда единственным внешним отличием "фальшивого" автомата или пистолета от настоящего является небольшая оранжевая втулка на конце ствола, которую можно без труда вынуть или перекрасить. Поэтому преступники стали активно использовать такое ненастоящее оружие при ограблениях.

Полицейские отмечают, что некоторые злоумышленники при этом полагают, что игрушечное оружие в случае поимки обеспечит им более мягкое наказание. На деле же использование натуралистичных "игрушек" порой приводит к гибели преступников. За последние несколько месяцев в небольшом Делавере погибли два грабителя, которые пытались угрожать полицейским своими игрушечными пистолетами и были застрелены.

Тема опасности излишне натуралистичного игрушечного оружия в США поднималась неоднократно. В частности, с продажей таких игрушек боролся известный своими "крестовыми походами" против преступности экс-мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани.

Лента.ру