Завтра подорожает проезд в киевском метро (дополненная)

В Киеве с завтрашнего дня, то есть с 1 ноября, стоимость одной поездки в метро будет стоить 2 грн., в наземном транспорте - 1,5 грн. (при условии покупки талона в специльных пунктах продажи на остановке). В салоне наземного транспорта таллоны будут продавать уже по 2 гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС.

«С завтрашнего дня мы поднимаем цены на проезд, в том числе на метрополитен. Мы выполняем решение, которое принял Киевсовет месяц назад, но во второй части, которая была для гостей города. Что касается жителей, то проезд в 50 копеек сохраниться в длинных проездных, то есть придется покупать проездные талоны на год», - сказал Д.БАСС.

Так, по его словам, один жетон в метрополитене будет стоять 2 грн. Что касается автобусов, троллейбусов, трамваев, то талон обойдется в 1,5 грн.

Стоимость поездки в 50 коп. сохранится, по его словам, в годовых проездных на наземный транспорт.

Как сообщалось, Киевсовет поручил КГГА сохранить для киевлян в долгосрочных проездных билетах стоимость проезда 50 коп.

Согласно принятому 30 сентября Киевсоветом решению «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», депутаты рекомендуют стоимость месячного проездного билета на метро установить в размере 80 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 60 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 130 грн.; на два наземных вида транспорта – 110 грн.; на три наземных вида транспорта – 140 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе и метро) – 199 грн.

Проездные на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 150 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 325 грн.; на два наземных вида транспорта – 275 грн.; на три наземных вида транспорта – 350 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 499 грн.

Проездные на год: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 275 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 575 грн.; на два наземных вида транспорта – 495 грн.; на три наземных вида транспорта – 660 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 799 грн.

Депутаты также предусматривают, что до конца 2009 года должен быть завершен переход на транспортную карточку киевлянина, а с 2010 года – переход на дифференцированную систему оплаты проезда в зависимости от расстояния и количества станций метрополитена.