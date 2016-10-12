В Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации – Райнин

Об этом он сообщил в интервью «24 канала».

«Если не предпринимать каких-то мер и ничего не делать, то конечно существует», - заявил он, отвечая на вопрос, существует ли на сегодняшний день в Харькове угроза дестабилизации ситуации.

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«Что касается Харьковской области, то у нас принято три программы – это «антитеррор», программа по (гражданской) безопасности и программа территориальной обороны», - добавил Райнин.

«Харьков – стратегический регион, Харьковская область – это регион, который имеет 600 км границы: 300 – с Россией и 300 – с зоной АТО, причем и с Донецкой и с Луганской областью. Самой большое количество переселенцев в Харьковской области, каждый 10 переселенец в Харьковской области. Это форпост не только Украины, это форпост Европы, потому что это на Востоке крайняя мирная точка Европы», - заявил он.

Напомним, президент Петр Порошенко в конце августа назначил председателя Харьковской областной госадминистрации Игоря Райнина главой администрации президента. Он отметил успешную работу Райнина на должности председателя Харьковской ОГА.