В Берлине подготовили "теплую" встречу для Путина (фото, видео)

Протестующие держат как сине-желтую символику с надписями "Остановите Путина - остановите войну", так и флаги сирийской оппозиции с призывами прекратить бомбардировки Алеппо.

К резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель по состоянию на 18:40 уже прибыли президент Украины Петр Порошенко и его французский коллега Франсуа Олланд.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, глава украинского государства прибыл первым. Его на крыльце приветствовала сама канцлер Меркель. Руководители государств пожали друг другу руки, после чего Меркель провела Порошенко в середину здания.

По состоянию на сейчас уже появилась неподтвержденная информация, что российский лидер снова опаздывает.