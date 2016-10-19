Луценко дал новому прокурору Запорожской области три месяца, чтобы показать результаты работы

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

"Новому прокурору области Юрий Луценко дал три месяца, чтобы тот показал результаты своей работы. Генпрокурор подчеркнул, что он больше не будет назначать руководителей на определенный срок, все будет видно только по результатам", - написала Сарган.

Она отметила, что в ходе представления Романова коллективу областной прокуратуры Луценко выразил надежду, что часть руководителей подразделений ведомства, которые хотят и могут напряженно работать, останутся на своих местах.

Луценко также выразил недовольство работой предыдущего областного прокурора Александра Шацкого, в частности, состоянием уголовных дел, связанных с Анисимовым (Евгения Анисимова называли "смотрящим" за Запорожской областью во время президентства Виктора Януковича - УНИАН), экс-мэром Запорожья Александром Сином, а также утечкой секретной информации из облпрокуратуры.

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Генпрокурор выразил обеспокоенность ростом преступности в Запорожском регионе. На 20% возросло количество преступлений - на 15% тяжких, почти на 25% - особо тяжких и на 50% - квартирных краж. В Запорожье самый высокий уровень преступности по Украине после Киева.

«Новому прокурору области поручено расследовать дела, с которыми не справился Шацкий. Дело о разгоне Майдана не доведено до конца, потому что в запорожской прокуратуре заявили, что свидетели не хотят давать показания. Луценко дал задание правоохранителям пообщаться с Романовым и задействовать всех оперативных участников для этого расследования...», - сообщила Сарган.

Также Луценко обратился ко всем руководителям правоохранительных органов с просьбой ускорить процесс по делу экс-«смотрящего области» Анисимова.

«Полгода назад приняли закон о заочном осуждении, принимайте меры, потому что ждать возвращения Анисимова придется долго. Таким в Украине не место. Отдельно по нему в специальном заочном режиме суд, с моей точки зрения, будет правильным», - отметил генпрокурор.

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Также Романову поручено наладить отношения с областной властью, чтобы снова в СМИ не велись пиар-войны, как это было между губернатором Константином Брилем и бывшим прокурором Шацким. По словам Луценко, он считает недопустимым, что экс-прокурор критикует в СМИ губернатора, угрожая ему «посадкой». По мнению генпрокурора, если у прокурора есть информация о правонарушениях со стороны губернатора, он должен открыть уголовное производство, если таких данных нет - он не должен выступать в СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье Луценко представил нового прокурора области старшего советника юстиции Романова, который сменил на этой должности Шацкого.