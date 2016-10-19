Луценко назначил нового прокурора Запорожской области после скандала о "сливе" дел

Генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового руководителя прокуратуры Запорожской области.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Читайте такжеСуд признал атаманов Холодного Яра и Черного Леса борцами за независимость Украины

Так, новым прокурором области стал Валерий Романов, который до этого занимал должность заместителя прокурора Харьковской области.

Генеральный прокурор Юрий Луценко представил коллективу Запорожской областной прокуратуры нового руководителя - Валерия Романова. pic.twitter.com/idQ8Om66VM — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 19 октября 2016 г.

Напомним, 17 октября стало известно, что глава генпрокуратуры Юрий Луценко готовит приказ об увольнении прокурора Запорожской области Александра Шацкого.

"Была проверка Службы безопасности. СБУ отменила ему доступ к государственной тайне, а также приостановила доступ всей областной прокуратуре за бездействие руководителя областной прокуратуры", - отметил источник в ГПУ изданию «УП».

По словам собеседников издания, сам Шацкий не писал заявления об отставке и не уходит по собственному желанию