Одесса просит открыть Военно-морской лицей

Министерство обороны Украины изучает вопрос о создании в Одессе лицея Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на пресс-конференции в Одессе, где он находился с рабочей поездкой.

«Руководство Одесской области выступило с инициативой о создании на территории области такого лицея. Этот вопрос будет обстоятельно изучен в Минобороны», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр отметил, что в следующем году подобный лицей будет создан также в Севастополе.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ высказал мнение, что Севастопольский военно-морской лицей сможет готовить юношей для службы именно в морской компоненте украинского флота, а Одесский – для подразделений береговой охраны и морской пехоты.