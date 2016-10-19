Из "ДНР" на подконтрольную Украине территорию перевезли 23 осужденных – омбудсман

15:40, 19 октября 2016
Общество
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Сегодня, 19 октября, из оккупированного Донбасса на подконтрольную правительству Украины территорию было передано 23 осужденных, в том числе одна женщина.

REUTERS

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, эти граждане отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР», и «изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию».

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Таким образом, на сегодняшний день с неподконтрольной правительству Украины территории перемещены 133 осужденных. Передача первых 9 украинских осужденных состоялась в июле 2015 года.

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