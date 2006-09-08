Луценко: Генпрокуратура вместо подозреваемых допрашивает следователей

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что раскрытие Генеральной прокуратурой Украины убийства полковника УБОПа Романа Ерохина находится под угрозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, следователи прокуратуры на сегодняшний день не предприняли необходимых следственных действий для раскрытия этого дела. «Все эти дни, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - прокуратура, забрав дело у нас, передавала его сначала из районной прокуратуры в город, затем в Генеральную (прокуратуру – УНИАН), но так и не провела никаких следственных действий по этому делу».

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО пояснил, что на сегодняшний день следователи прокуратуры до сих пор еще не опросили задержанного подозреваемого организатора убийства, бывшего сотрудника милиции Вадима КЛИКОВСКОГО, не провели очные ставки между ним и задержанными ранее бывшим сотрудниками налоговой инспекции, благодаря свидетельствам которого МВД удалось продвинуться в раскрытии убийства УБОПовца. Вместо этого же, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня следователи милиции, которые расследовали это дело, были вызваны в прокуратуру для предоставления пояснений, какими методами они получили явку с повинным у задержанных лиц. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «методы были нормальные, законные».

Кроме этого, принимая во внимание такие действия сотрудников прокуратуры, вчера Ю.ЛУЦЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой заменить следователя по этому делу. Впрочем, заметил министр, реакцией генпрокурора была оценка его (Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН) профессиональных качеств. «Давайте оставим в покое мою профессиональность, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - давайте ответим на один вопрос: кто заказал и убил полковника МВД».

Учитывая вышеупомянутое он отметил: «Я считаю, что это свидетельствует о попытке затянуть это дело, а, возможно, и скрыть истину. Рассмотрение этого дела, очевидно, находится под угрозой», - предположил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина и высказал мнение, что в этом деле замешены представители Верховной Рады. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОПе Донецкой области и занимался выявлением центров конвертаций.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. На теле убитого, руки которого были закованы наручниками, обнаружено восемь огнестрельных ранений.

23 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника милиции Р.Ерохина - бывшего работнике УБОПа Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.