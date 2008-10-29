Нацбанк опустил курс гривни к доллару еще на 26 копеек

Сегодня, 29 октября, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на 26 копеек.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 30 октября Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 576.0400 (на 29 октября - 550.0000),

100 EUR – 735.6031 (на 29 октября - 688.9300),

10 RUR – 2.1258 (на 29 октября - 2.0145).

Как сообщалось, сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,3350/6,4250 грн., к 11:00 цены выросли до 6,5000/6,6250 грн., к закрытию ценовые уровни достигли максимума - 7,0500/7,2000 грн. за 1 долл.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает неэффективной политику Нацбанка по поддержке курса национальной валюты.