В Закарпатской милиции сменено руководство

Начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области назначен полковник милиции Павел КОНОНЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Закарпатской области, сегодня первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант милиции Михаил КЛЮЕВ обнародовал личному составу закарпатской милиции приказ МВД от 28 октября 2008 года.

В соответствии с приказом, закарпатское областное управление милиции реорганизовано в Главное управление МВД Украины в Закарпатской области.

Начальником управления назначен П.КОНОНЕНКО, который до этого назначения был первым заместителем УМВД в Днепропетровской области.

Его первыми заместителями назначен генерал-лейтенант милиции Виталий ГЛУХОВЕРЯ, который до этого руководил Ужгородским городским отделом милиции, полковник Василий РУСИН и полковник Сергей АВРАМЕНКО (начальник УБОП УМВД).

Кроме того, новым заместителем начальника назначен подполковник милиции Иван ГУЛЬПА, который возглавлял УДСБЭП УМВД.

Ужгородский горотдел милиции реорганизован в городское управление милиции Ужгорода.