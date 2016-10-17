Мобильный Privat24 установили более 5 миллионов пользователей Android

Мобильный банк Privat24 стал абсолютным лидером среди платежных приложений для Android на территории Украины и Восточной Европы – его установили более 5 млн пользователей смартфонов.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, на 16 октября согласно данным Google Play зафиксировано более 5 млн установок платежного приложения Privat24. С учетом того, что общее количество Android-смартфонов в сетях украинских операторов составляет порядка 10 млн, Privat24 используется каждым вторым пользователем AOS-устройств.

«Каждый день более полумиллиона клиентов проводят банковские операции, заказывают такси, доставку суши или воды через смартфоны, оплачивают товары и услуги через POS-терминалы при помощи технологии NFC, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. – Живой интерактивный сервис, обслуживание в форме диалога с клиентом через умный мессенджер, позволяют нашим клиентам получить практически любые услуги и консультации ПриватБанка и сотен тысяч корпоративных клиентов».

Общее количество клиентов системы удаленного банкинга ПриватБанка в Украине, по данным на 16 октября 2016 года, составляет более 10 млн человек. За сутки пользователи веб и мобильных версий Приват24 совершают 711 тыс. банковских транзакций, средний размер одной транзакции составляет 560 грн.

Бесплатное платежное приложение Privat24 позволяет использовать смартфон или планшет в качестве универсального платежного устройства. С помощью Privat24 можно просматривать выписки по счетам; совершать любые платежи; настраивать их регулярность; пополнять мобильные телефоны; управлять кредитами и депозитами; покупать билеты на автобус, поезд и самолет; заправлять автомобиль и др. Для бесконтактной оплаты или получения наличных через банкомат достаточно сфотографировать камерой QR-код или поднести смартфон к терминалу (для смартфонов с функцией NFC).