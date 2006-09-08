Вступление Украины в ВТО создаст много проблем для Углепрома

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию создаст много проблем для угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе «горячей» телефонной линии выразил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

«Мы сегодня этот вопрос отрабатываем детально, но уже сегодня это для угольной отрасли создаст много проблем», - сказал он.

С.ТУЛУБ отметил, что трудности для отрасли при вступлении в ВТО будут состоять, прежде всего, в нормативном обеспечении угледобывающей деятельности, поскольку нормативная база, действующая сегодня в отрасли, не отвечает европейским стандартам.

Кроме того, по словам министра, еще одной проблемой на пути вхождения в торговую организацию станет несоответствие качества продукции, производимой украинскими угледобывающими предприятиями, а также условий работы угледобывающих предприятий нормам ВТО.

«Для угольной отрасли отдельно это создаст много лишних проблем», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует завершить переговорный процесс с членами Рабочей группы по рассмотрению заявки о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию в декабре текущего года.

Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

В настоящее время Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем. 31 мая с.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнения по тарифным обязательствам к двустороннему договору о взаимном доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Для адаптации украинского законодательства для вхождения в ВТО Украине необходимо принять порядка 11 законов.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, которые начались в 1946 году.

В настоящее время в состав ВТО входят 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга.

Раньше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что уже осенью 2006 года Украина вступит в ВТО.