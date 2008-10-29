Глава Нацбанка решил, что время для долларовой паники пришло?

Курс гривни до конца этого года будет на уровне не менее 6 грн. за 1 доллар США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день среднегодовой курс национальной валюты составляет 4,93 грн. за 1 доллар.

По его словам, субъекты хозяйствования планировали свою деятельность, исходя из среднегодового курса на уровне 5,10 грн. за 1 долл.

«Мы будем стараться, чтобы среднегодовой курс был на уровне 5,10 грн. за 1 долл., хотя очевидно, что номинальный курс будет ниже», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Кроме того, председатель НБУ заявил, что действия Нацбанка будут направлены на то, чтобы прекратить практику формирования трех-четырех валютных курсов в Украине. Так, на сегодняшний день существует четыре курса – это официальный курс гривни, курс гривни, который формируется на Межбанковском и наличном валютном рынке, а также курс, по которому НБУ осуществляет свои валютные интервенции.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы в стране существовал единый курс национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, еще пять дней назад, 24 октября, заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ утверждал, что рост курса доллара по отношению к гривне в обменных пунктах спровоцирован исключительно паникой среди населения. «Никакой девальвации нет, все происходит (рост курса - УНИАН) за счет паники», - подчеркнул он.