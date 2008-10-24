Во «взлетах» курса доллара НБУ обвинил население: а нечего паниковать!

В Национальном банке Украины считают, что рост курса доллара по отношению к гривне в обменных пунктах спровоцирован исключительно паникой среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Никакой девальвации нет, все происходит (рост курса - УНИАН) за счет паники», - подчеркнул он.

А.ШАПОВАЛОВ также сообщил, что в понедельник ситуацию на валютном рынке Украины планируется обсудить на заседании Совета Нацбанка.

Он отметил, что интервенция НБУ на межбанковский рынок с начала октября составила 2,777 млрд. долл.

Сегодня курс доллара в некоторых обменниках Киева составил: покупка – 5,90, продажа - 6,05 грн. за 1 долл.