Во «взлетах» курса доллара НБУ обвинил население: а нечего паниковать!
15:01, 24 октября 2008Общество
4799
«Никакой девальвации нет...»
|Анатолий ШАПОВАЛОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.
«Никакой девальвации нет, все происходит (рост курса - УНИАН) за счет паники», - подчеркнул он.
А.ШАПОВАЛОВ также сообщил, что в понедельник ситуацию на валютном рынке Украины планируется обсудить на заседании Совета Нацбанка.
Он отметил, что интервенция НБУ на межбанковский рынок с начала октября составила 2,777 млрд. долл.
Сегодня курс доллара в некоторых обменниках Киева составил: покупка – 5,90, продажа - 6,05 грн. за 1 долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter