Порошенко в зоне АТО: мы перевели армию на профессиональную основу, теперь она добровольческая

Об этом он сообщил во время встречи с военными в зоне АТО.

«Вы (мобилизованные военные – УНИАН) сыграли чрезвычайно важную роль в условиях, когда мы завершили реформирование армии и создали мощную базу для перехода армии на контракт. Это очень важно, что согласно моему указу уже до конца октября вы (мобилизованные «шестой волны» - УНИАН) будете уволены в запас и сможете вернуться домой», - заявил он.

Также Порошенко заверил, что украинская власть выполнит все распоряжения о предоставлении льгот участникам боевых действий.

«На сегодняшний день вы - последняя шестая волна мобилизации из тех воинов, кто был мобилизован на военную службу в 2014-2015 годах. Принятие такого важного решения об увольнении стало возможным благодаря успешной реализации в ВСУ задачи по профессионализации войск и постепенной замене мобилизованных военных на контрактников», - отметил глава государства.

Читайте такжеПорошенко: с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой

По его словам, этому способствовало повышение уровня финансового обеспечения военных, высокий патриотический уровень тех, кто, начиная с 1 января 2016 года, записался в ряды контрактной армии или продлил этот контракт после того, как получил право на демобилизацию.

Порошенко напомнил, что, начиная с 1 января, в ряды ВСУ уже записалось более 57 тыс. контрактников.

«После вашей демобилизации в конце октября украинская армия станет контрактной, профессиональной. Потому что военные срочной службы приходят на службу, чтобы научиться, набраться опыта, чтобы в условиях обострения боевых действий они вместе с резервом первой очереди... могли продемонстрировать, что мы держим порох сухим», - отметил президент, добавив, что на сегодняшний день в военном резерве первой очереди насчитывается около 100 тыс. человек и с ними проводятся постоянные тренировки.

Читайте такжеУкраина переживает второе рождение - президент

«Так же осуществляются мероприятия по перевооружению», - заявил президент, отметив, что прибыл в зону АТО после церемонии передачи техники и вооружения в Чугуеве, где военные получили более 150 единиц новейшей и модернизированной техники, ракетно-артиллерийского, зенитного вооружения, танков.

«Мы перевели армию на профессиональную основу, это означает, что у нас добровольческая армия, все, кто пришел и записался на контракт, – это был его порыв души», - отметил Порошенко.