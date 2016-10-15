Порошенко прибыл в зону АТО – Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент прибыл в зону АТО», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня после церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом отправился в зону АТО для встречи с военными, которые подпадают под демобилизацию «шестой волны».

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«Сейчас я отправляюсь в зону АТО. Кстати, там будет встреча с военными, которые сейчас в рамках демобилизации шестой волны направляются домой», - заявил он.