Порошенко прибыл в зону АТО – Цеголко
14:31, 15 октября 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в зону АТО
Порошенко прибыл в зону АТО / twitter.com/STsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент прибыл в зону АТО», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня после церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом отправился в зону АТО для встречи с военными, которые подпадают под демобилизацию «шестой волны».
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«Сейчас я отправляюсь в зону АТО. Кстати, там будет встреча с военными, которые сейчас в рамках демобилизации шестой волны направляются домой», - заявил он.
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