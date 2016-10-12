Оккупанты проводят новые обыски у крымских татар (видео)

В Крыму проводят обыски в домах крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написала политолог Леонора Дюльбер.

Согласно опубликованной Дюльбер информации, известно, что обыски проходят у жителей Каменки и Старогоновки.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму детям запрещают танцевать в футболках с крымскотатарским гербом - УмеровМежду тем, глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в своем Facebook сообщил, что двух крымских татар - Джемадинова Эмиля и Айдера Салединова отвезли в УФСБ на допрос.

В сети также появилось видео обысков в селе Старогоновка.

30 ноября 2015 года, в оккупированном Россией Крыму прошли обыски у руководителей региональных меджлисов. Тогда ФСБ проводило обыски у заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова и у председателя регионального Меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова.

Позже в Бахчисарае российская власть также проводила обыски и аресты крымских татар.

Тогда для обыска домов крымских татар приехали вооружения люди на нескольких автобусах.