В Бахчисарае вооруженные оккупанты в балаклавах проводят обыски и аресты крымских татар

10:09, 12 мая 2016
Общество
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму в Бахчисарае российские власти проводят обыски и аресты крымских татар.

фото: УНИАН

Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымских татар Заир Смедляев в социальной сети Facebook.

"Очередная акция устрашения крымских татар накануне 18 мая. В этот день назначено судебное заседание над крымскими мусульманами, арестованными в прошлом году. Массовые обыски в Бахчисарае. Автобусы с вооруженными людьми в балаклавах", - заявил Смедляев.

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В этой связи он подчеркнул, что уже есть информация об аресте четырёх крымских татар.

"Очевидно, силовики таким образом хотят продемонстрировать соблюдение прав и свобод омбудсмену Российской Федерации, на встрече с которой вчера обсуждались эти вопросы!", - подчеркнул Смедляев.

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