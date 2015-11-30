Оккупанты в Крыму начали обыски у лидеров крымских татар

Сегодня, 30 ноября, в оккупированном Россией Крыма происходят обыски у руководителей региональных меджлисов, об этом сообщает координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

«На данный момент ФСБ проводит обыск у заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова, у председателя регионального Меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова», – заявил он.

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Информацию подтверждает первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Он уточнил, что обыск в квартире Экрема Абдульватова связан с подрывом электроопор в Херсонской области.

«В результате около двухчасового обыска ничего изъято не было. Экрем агъа только переживает, что от нежданного визита не стало плохо его престарелому 90-летнему отцу. Кстати, только что сообщили, что аналогичный обыск идет у по факту и.о. председателя Советского регионального меджлиса Рустема Меннанова. Ждите гостей», – отметил Джелял.

В данный момент ФСБ проводит обыск у заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова, председатель регионального Медждлиса Кировского района Экрема Абдульватова Posted by Eskender Bariiev on 29 ноябрь 2015 г.