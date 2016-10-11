Антиалкогольный рейд: в Харькове закрыли 25 "наливаек", изъяли более тонны спиртного

О первых результатах проведенных мероприятий сообщили в Главном управлении ГФС в области, передает местный сайт 057.

"Сотрудниками налоговой милиции совместно с общественностью осуществлялись рейды по торговым объектам г. Харькова, в которых реализовывали ликеро-водочные изделия (в том числе на разлив) без документов, - рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов. - По результатам которых прекращена деятельность 25 торговых объектов (рюмочных) по реализации ликероводочных изделий на разлив, из незаконного оборота изъято 1026 литров ликеро-водочных изделий".

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По информации ГУ ГФС в Харьковской области, работа в этом направлении продолжается. Относительно ситуации с массовыми отравлениями поддельной водкой, которые произошли в области в ряде регионов Украины, в ГФС сообщили, что из обращения уже изъято 4 тыс. литров метанола, который злоумышленники планировали использовать для производства и реализации водочного суррогата.

"Подозреваемые задержаны, 5 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 3 лицам - домашний арест", - уточнил Бежанов.