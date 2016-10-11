Переселенцев из Донбасса перевезут из "Куяльника" до 15 октября

Одесская ОГА договорилась с руководством санатория, что до 15 октября в санатории восстановят ранее отключенные за долги электричество и водоснабжение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, за это время ОГА организует переезд внутренне перемещенных лиц в Святогорск, где их готов принять один из санаториев.

Как пояснили УНИАН в ОГА, переселенцы из Луганской и Донецкой областей проживают в «Куяльнике» с 2014 года. Небольшая часть из них ранее самостоятельно переехала в Святогорск.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в Одессе, что инициирует размещение инвалидов-переселенцев из санатория им. Пирогова («Куяльник»), расположенного в Одессе, в других приспособленных для проживания инвалидов заведениях Украины.

Как отметила директор департамента здравоохранения и социальной защиты Одесской ОГА Татьяна Кривая, по данным «Куяльника», в санатории проживают 370 человек, в частности, инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с психическими заболеваниями, но во время посещения чиновники «не наблюдали такое количество людей». Люди проживают в ужасных условиях, поскольку санаторию за долги было отключено электричество и водоснабжение.

Планируется, что долги будут погашены за счет общегосударственной программы, предусматривающей погашение задолженности перед санаториями, в которых проживают переселенцы из зоны АТО. Одновременно подчеркивалось, что "дальнейшее финансирование проживания переселенцев за счет бюджетных средств речь не идет».