Ющенко про выход каспийской нефти на новые рынки в Европе

ОАО «Укртранснефть» официально обратилось к Государственной нефтяной компании Азербайджана с предложениями по формированию графика поставок нефти, который бы мог обеспечить возобновление работы в прямом направлении нефтепровода «Одесса-Броды». Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в Баку на совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ пресс-конференции, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Чтобы возобновить работу в прямом направлении проекта «Одесса-Броды», на рынке должно быть предложение нефти около 4,5-5 млн. тонн из расчета в год», – сказал В.Ющенко.

Он добавил, что, кроме этих поставок, речь идет и о технической нефти для заполнения украинского трубопровода. В.Ющенко отметил, что такой объем поставки сырой нефти в настоящее время в состоянии переработать два украинских нефтеперерабатывающих завода – в Надворной и Дрогобыче.

Глава Украинского государства отметил, что это лишь часть возможного сотрудничества с азербайджанской стороной, поскольку в дальнейшем можно говорить также о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, поставках сырой нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Чехию для переработки на заводах западноевропейских партнеров.

«Безусловно, венцом проекта является выход на реализацию проекта «Броды-Гданьск» и выход на потенциально новый рынок каспийской нефти в Восточной и Центральной Европе», – отметил Президент Украины.

В свою очередь, Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан как новый и мощный поставщик нефти на мировые рынки готов диверсифицировать свои поставки, в том числе, сотрудничая в этой сфере с Украиной.