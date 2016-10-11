В оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинца за книгу

Об этом сообщает пограничное управление ФСБ РФ, передает ТАСС.

"Среди вещей 34-летнего мужчины (который ехал в качестве пассажира легкого автомобиля Fiat - Ред.) обнаружена книга, представляющая из себя "сборник лекций экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

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Кроме того, у пассажира нашли издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории Российской Федерации.

"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится разбирательство", - добавили в пограничном управлении.