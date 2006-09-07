Финансы не должны накапливаться в Киеве

Вице-премьер-министр Украины – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК выступает за децентрализацию финансовой системы страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РЫБАК сказал сегодня на пресс-конференции в Алуште, где проходит ІІ Украинский муниципальный форум.

По его словам, финансы должны направляться в регионы, а не скапливаться в Киеве, поскольку концентрация всех финансов в центре приучила регионы Украины к иждивению. По словам вице-премьера, если финансы будут находиться в регионах, то местные власти смогут сами решать насущные проблемы, а не обращаться по каждому поводу в столицу, где находятся все средства.

При этом вице-премьер подчеркнул, что украинцам не нужно бояться такого слова, как «федерализм», если оно относится к сфере экономики и не является политическим вопросом.

«Не нужно бояться бюджетного федерализма, - подчеркнул вице-премьер-министр. - Мы пришли в правительство, чтобы дать средства туда: в город, район, область, чтобы они смогли решить свои проблемы».

В.РЫБАК отметил, что, начиная с 2007 года, будет выработана новая форма работы с регионами: центральная власть будет брать несколько наиболее существенных проблем каждого региона, заключать договора центра и местной власти, и таким образом решать эти проблемы.

В.РЫБАК заверил, что первым регионом, куда после создания данной программы будут направляться финансовые ресурсы, станет Крым. «Это будет первый регион, где будут отрабатываться эти вопросы», - сказал В.РЫБАК.

В то же время, по его словам, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА никому денег просто так давать не будет. «Никаких денег просто так, в песок, мы давать не собираемся. Нужно налаживать деловые отношения правительства и руководства областных советов Украины», - заявил В.РЫБАК.