На Волыни задержали контрабандиста с 1,5 млн. дол. и почти 60 тыс. евро
18:59, 25 октября 2008Общество
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Материалы переданы правоохранителям
Пограничники задержали контрабандиста, который пытался вывезти около 1,5 млн. дол. и почти 60 тыс. евро.
Об этом УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА.
По его словам, "сегодня ночью в пункте пропуска "Ягодин-авто" на Волыни работники пограничной службы остановили водителя авто, в котором при осмотре салона иномарки выявили скрытые от таможенной службы и пограничников 1 млн. 454 тыс. дол. и почти 60 тыс. евро".
При этом В.ВЫРВА уточнил, что контрабандист задержан, а материалы переданы правоохранителям для последующей проверки и возбуждения уголовного дела.
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