На Волыни задержали контрабандиста с 1,5 млн. дол. и почти 60 тыс. евро

Пограничники задержали контрабандиста, который пытался вывезти около 1,5 млн. дол. и почти 60 тыс. евро.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА.

По его словам, "сегодня ночью в пункте пропуска "Ягодин-авто" на Волыни работники пограничной службы остановили водителя авто, в котором при осмотре салона иномарки выявили скрытые от таможенной службы и пограничников 1 млн. 454 тыс. дол. и почти 60 тыс. евро".

При этом В.ВЫРВА уточнил, что контрабандист задержан, а материалы переданы правоохранителям для последующей проверки и возбуждения уголовного дела.