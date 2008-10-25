Торги на фондовых рынках США закрылись падением индексов

Торги на американских фондовых биржах 24 октября закрылись значительным падением основных индексов. Как сообщает Bloomberg, индекс Dow Jones по итогам дня потерял чуть более 312,3 пункта (3,6 процента), высокотехнологичный Nasdaq опустился на 51,88 пункта (3,2 процента), а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 31,35 пункта (3,5) процента.

Таким образом, констатирует Лента.ру, индексы не смогли отыграть падение, зафиксированное в начале торговой сессии 24 октября, когда Dow Jones за пять минут упал на 5,11 процента (до 8247 пунктов); S&P 500 - на 5,57 процента (до 858 пунктов), а Nasdaq - на 5,39 процента (до 1517 пунктов).