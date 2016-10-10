Власть должна срочно прекратить антиукраинскую деятельность "Интера", пока не поздно - медиаэксперт

Об этом заявила известный медиаэксперт Наталья Лигачева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что "Интер" ежедневно восхваляет "Оппоблок (то есть бывших регионалов, которые спят и видят себя опять у власти вместе с "московскими изгнанниками"), как власть уничтожает страну и какой террор в Украине против оппозиции (то есть клики Януковича, уточним) и "независимых СМИ".

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"Этого недостаточно, чтобы общенациональный канал, созданный не просто на аналоговой частоте, то есть принадлежащей государству, а еще и на сети, построенной в советское время тем же государством (а не собственниками канала!) - не мог вести редакционную политику, в которой на баланс и плюрализм мнений просто положен болт?! В котором изо дня в день, изо дня в день идет тупой пиар оппо, расшатывание ситуации в стране - которая ведет войну", - подчеркнула она.

Лигачева отметила, что согласно закону и Конституции телеканалы обязаны в своей деятельности реализовывать принципы объективности и достоверности информации.

"Нацрада, Мининформполитики, ВР - не слышали? Нет полномочий влиять? И нет возможности провести через парламент соответствующие законодательные изменения - чтобы в условиях той же АТО иметь адекватную информационную повестку дня? И работа над Стратегией информационной безопасности де-факто заблокирована? Да-да, и Запад сильно озабочен ущемлениями свободы слова... Ну да, ну да...", - написала она.

"Только мне почему-то кажется, что нет на самом деле только одного: политической воли. А чем отсутствие политической воли в таких случаях заканчивается - всем известно, только никто, увы, никогда не извлекает уроков. Оно ж так соблазнительно со старыми корешами из "клики" набить еще пару сундуков баблом... Ради этого и каждый день поутираться за "терор против оппозиции" можно", - резюмировала эксперт.