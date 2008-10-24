Не прошло и двух месяцев, как начальника СБУ вернули харьковчанам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Александра ПОЛКОВНИЧЕНКО от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Указ о кадровых изменениях опубликован на официальном сайте главы государства.

Другим своим Указом В.ЮЩЕНКО назначил на должность начальника Харьковского облуправления СБУ Андрея МУХАТАЕВА.

Ранее А.МУХАТАЕВ занимал должность начальника УСБУ в Харьковской области. 2 сентября с. г. он был переведен в Киев на должность первого заместителя начальника Управления СБУ по вопросам борьбы с организованной преступностью.