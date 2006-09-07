Кто уничтожил исторический центр Львова?

Львовские депутаты сегодня на заседании сессии приняли решение о создании специальной депутатской комиссии для изучения обстоятельств и последствий псевдореставрации исторической части Львова и использования средств, выделенных на празднование 750-летия города.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав комиссии вошли руководители всех фракций городского совета, а также руководитель депутатской комиссии архитектуры, градостроения и охраны исторической среды Виктор МОСКАЛЮК.

Комиссия должна проанализировать обнародованное сегодня в сессионном зале городского совета заявление журналистов Львовской области и отчитаться перед депутатским корпусом.

Как сообщалось, сегодня свыше 70 львовских журналистов пришли на сессию Львовского городского совета, чтобы обнародовать свое обращение по поводу уничтожения исторического центра города, осуществленного во время подготовки к празднованию 750-летия Львова. Они обратились к депутатам с требованием немедленно прекратить дальнейшее разрушение Львова, создать специальную депутатскую комиссию для изучения обстоятельств и последствий псевдореставрации и назвать виновников вандализма на площади Рынок.