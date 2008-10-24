Тимошенко просит Нацбанк спасать гривню

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Национальный банк Украины принять меры для стабилизации курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

Премьер напомнила, что Нацбанк является независимым органом, и поэтому правительство не может вмешиваться в его деятельность. «Я хочу обратиться к Национальному банку Украины сделать все, что входит в компетенцию НБУ, для того, чтобы стабилизировать срочно курс гривни», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Национальный банк владеет достаточными объемами золотовалютных резерве, чтобы не допускать таких колебаний курса гривни. «Я считаю, что это исключительно спекулятивные сделки, которые нужно срочно прекратить», - сказала она.

Как заверила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство никогда не поддержит колебания курса гривни и считает, что для этого сегодня нет никаких оснований.