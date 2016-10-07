Российская зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство в Крыму

Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.

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"В середине 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 августа зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".