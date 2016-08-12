Россия перебросила в оккупированный Крым зенитную ракетную систему С-400
Зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", с ней он примет участие в предстоящих маневрах оккупационных войск "Кавказ-2016".
Об этом сообщает российское прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.
"Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Республике Крым, получил на вооружение современную зенитную ракетную систему - С-400 "Триумф", - сказали в пресс-службе.
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"После завершения подготовки и передислокации перевооруженный полк примет участие в СКШУ (стратегических командно-штабных учениях) "Кавказ-2016", - добавили в округе.
Напомним, ранее оккупанты сообщали, что в августе 2016 года планируется отгрузка С-400 к месту постоянной дислокации - город Феодосия.