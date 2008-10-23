Взрыв в центре Львова

Сегодня в центре Львова произошел взрыв в одной из квартир в доме по улице Сахарова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, сигнал о взрыве поступил в подразделение МЧС в 6.30. Спасатели, прибывшие на место события, эвакуировали из квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома 36-летнего ее владельца. Он в тяжелом состоянии, с ожогами 50% тела (туловища, дыхательных путей, лица), госпитализирован в реанимационное отделение 8-й клинической больницы города Львова.

«Из жителей дома больше никто не пострадал. Взрывной волной выбита входная дверь с коробкой в квартиру, значительно повреждены стены помещения», - сообщил В.ТУРОВЦЕВ.

По предварительной версии, в квартире произошел взрыв газа.

Это уже третий с начала года взрыв газа во Львовской области. 7 февраля произошел взрыв газа в квартире трехэтажного жилого дома на улице Костюшко во Львове. 23 сентября прозвучал взрыв на 7-м этаже жилого дома на улице Самборской в Дрогобыче.