Фейгин подал новое ходатайство о допуске к делу журналиста Сущенко

Об этом он сообщил на странице в Twitter.

"Только что подал еще одно ходатайство в следственный орган ФСБ о моем немедленном допуске к делу Сущенко и требование в СИЗО. Посмотрим", – написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

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В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

Вчера Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте украинского журналиста Сущенко.