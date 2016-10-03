Как 30 тысяч паломников-хасидов встречали в Умани иудейский новый год (фоторепортаж)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области во время празднования иудейского Нового года в ночь на 3 октября спасатели не зафиксировали особых инцидентов и чрезвычайных происшествий, лишь ликвидировали несколько пожаров на балконах и в домах прихожан.

Читайте такжеВ Умани Рош-га-Шана встретили более 30,5 тысяч паломников-хасидов из 21 страны мира

Так, ночью 2 октября в Умани дозорный патруль сводного отряда УГСЧС на улице Пушкина заметил возгорание на подоконнике квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителей. Также патруль ликвидировал еще одно возгорание, которое произошло на подоконнике квартиры на 8-м этаже этого же дома. В обоих случаях причинами возгораний стали оставленные без присмотра свечи.

Также ночью 2 октября пеший патруль сводного отряда УГСЧС, двигаясь на улице Петровской, заметил огонь на балконе 6-го этажа многоквартирного жилого дома в границах мемориального комплекса Цадика Нахмана. Спасатели обнаружили на балконе группу хасидов, которые установили мангал и пытались приготовить кошерные шашлыки.

2 октября спасатели оказали медицинскую помощь паломникам-хасидам, которые поранились во время ритуального омовения в местном пруду. Во время омовения в Осташевском пруду, двое паломников из-за давки и собственной неосторожности получили травмы ног. Раненых мужчин заметили водолазы сводного отряда управления, чей пост был неподалеку. Мужчин, которые порезали ноги и не могли передвигаться самостоятельно, спасатели вытащили на берег, где оказали им первую медицинскую помощь.

Также в Умани местным коммунальщикам пришлось прочищать канализацию многоэтажного дома, которую паломники засорили бытовыми отходами. Коммунальщики Умани отметили, что канализация была забита пластиковыми бутылками, салфетками, полотенцами и бытовыми отходами.

Как сообщал УНИАН, в Умани иудейский Новый год Рош-а-Шана со 2 на 3 октября встретило рекордное количество хасидов - 30 520 паломников из 21 страны мира.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловського) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-а-Шана отмечают 2-3 октября.