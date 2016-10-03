МИД и МИП выясняют обстоятельства задержания в Москве украинского журналиста

00:12, 03 октября 2016
Политика
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Мининформполитики отслеживает ситуацию вокруг задержания в Москве специального корреспондента информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко.

УНІАН

Соответствующее официальное заявление Министерства информационной политики Украины распространил на своей странице в Facebook руководитель ведомства Юрий Стець.

"На данный момент юридический отдел собирает всю необходимую информацию относительно обстоятельств и причин задержания", - отметил министр.

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Также, спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter написала, що МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - написала она.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в Московском СИЗО "Лефортово" журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже" (статья 276 УК РФ).

Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ РФ предоставило ему государственного адвоката.

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