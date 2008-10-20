Милиция накрыла СТО, где перебивали номера кузовов краденных авто

Тернопольские правоохранители разоблачили мастерскую, в которой перебивали номера кузовов на краденных авто.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, началось все с того, что у Черткове у работников ГАИ во время проверки автомобиля появились сомнения относительно первичности происхождения номеров кузова. Эксперты, которые провели исследование, подтвердили, что номера поддельные. Между тем работники ГАИ выяснили у водителя, который вез авто на продажу из Волыни, что на территорию Черткивского района в этот день пригнали из Волынской области еще три авто, чтобы продать их. Проверив еще и эти автомобили, стражи порядка выявили, что номера кузовов у них тоже поддельные.

Следовательно, оперативники, получив ордер на обыск, прибыли в Луцк, однако на территории гаражного помещения, переоборудуванного под станцию техобслуживания, владельца уже не застали. Он сбежал, сейчас его разыскивают. Милиционеры изъяли из территории СТО еще 5 авто, которые имели явные признаки уничтожения первичных номерных знаков кузовов. Когда же работники ГАИ проверили еще 2 автомобиля, которые недавно привезли из Луцка, то выявили, что и у них “перебитые” номера кузовов.

В одной из изъятых машин удалось возобновить оригинальную комбинацию букв и цифр. Выяснилось, что ее похитили в Киеве в прошлом году, и авто находилось в розыске. Среди изъятых автомобилей “Опели”, “Фольксвагены”, “Ауди” и “Шкода”.

Собранные материалы сотрудники ГАИ и областного уголовного розыска в Черткивском районе передали в УМВС в Волынской области.