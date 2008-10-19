Спрос на нефть падает

Тегеран выступает за сокращение мировой добычи нефти и увеличение стоимости "черного золота", заявил министр нефти Ирана Голямхоссейн Нозари.

"Мировой финансовый кризис, отразившийся на многих странах, привел к сокращению спроса на нефть, что неминуемо снизит ее цену. Необходимо установить баланс между спросом на нефть и предложением. Кроме этого Иран настаивает на увеличении мировых цен на нефть", - сказал министр в эфире иранского ТВ.

По его мнению, сокращение добычи странами ОПЕК может привести к стабилизации цены на нефть в мире.

Накануне катарский министр энергетики и промышленности Абдалла Хамад аль-Атыйя заявил, что ежедневный объем добычи нефти странами-членами ОПЕК может быть снижен через неделю более чем на один миллион баррелей.

Организация стран-экспортеров нефти объявила в четверг, что внеочередная конференция организации, посвященная финансовому кризису, первоначально намеченная на 18 ноября, состоится 24 октября. На очередной сессии в сентябре ОПЕК решила сократить реальное производство нефти на 520 тысяч баррелей в день. Таким образом, общий объем производства нефти картелем составляет сейчас 28,8 миллиона баррелей в сутки.