Расследование по MH17 продлили до 2018 года

Об этом сообщили во время брифинга по результатам расследования, пишет "Медуза".

"При этом непонятно, действовал ли экипаж "Бука" по приказанию сверху или нет", - отмечает издание.

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"Мы хотим предоставить доказательства высоких стандартов, доказательств должно быть достаточно, чтобы привлечь виновных к суду", - цитирует генпрокурора Нидерландов Фреда Вестербека "112 Украина".

Прокурор подчеркнул, что сегодня следствие может предоставить информацию относительно того, какое вооружение было применено и откуда ракеты были запущены, но "На все остальные вопросы нельзя ответить сейчас, нам нужно больше времени. Мы сейчас опубликовали данные, с которыми мы все согласны, только это. Наработок больше".

Как сообщалось, сегодня в Нидерландахпредставляют результаты расследования катастрофы MH17 международной следственной группы. Согласно этим данным, самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой «Бук», ввезенной из РФ, с подконтрольной террористам территории.