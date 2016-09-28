Расследование по MH17 продлили до 2018 года
Срок расследования катастрофы Малайзийского "Боинга" продлен до 2018 года.
Об этом сообщили во время брифинга по результатам расследования, пишет "Медуза".
"При этом непонятно, действовал ли экипаж "Бука" по приказанию сверху или нет", - отмечает издание.
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"Мы хотим предоставить доказательства высоких стандартов, доказательств должно быть достаточно, чтобы привлечь виновных к суду", - цитирует генпрокурора Нидерландов Фреда Вестербека "112 Украина".
Прокурор подчеркнул, что сегодня следствие может предоставить информацию относительно того, какое вооружение было применено и откуда ракеты были запущены, но "На все остальные вопросы нельзя ответить сейчас, нам нужно больше времени. Мы сейчас опубликовали данные, с которыми мы все согласны, только это. Наработок больше".
Как сообщалось, сегодня в Нидерландахпредставляют результаты расследования катастрофы MH17 международной следственной группы. Согласно этим данным, самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой «Бук», ввезенной из РФ, с подконтрольной террористам территории.