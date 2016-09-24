В Днепре до сих пор остаются неопознанными 137 бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской областной государственной администрации, в частности, 125 военных похоронены на Краснопольском кладбище областного центра, тела 12 - находятся в морге.

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С начала проведения АТО с помощью ДНК-экспертизы установлены имена 299 погибших бойцов, из них 114 - перезахоронены родственниками.

Днепропетровская ОГА призывает семьи пропавших без вести военных пройти ДНК-экспертизу. «Пройти экспертизу можно по постановлению следователя. У родственников берут биологические образцы, сравнивают с ДНК погибших. Исследования продолжаются около трех недель», - говорится в сообщении.

За время проведения АТО в Днепропетровскую область доставлено около 1,4 тыс. погибших воинов, 791 из них опознали родственники при визуальном осмотре.