На Красной площади задержали активиста, желающего вступить в ряды украинской армии

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активиста задержали сразу после того, как он вышел на Красную площадь.

В этот раз на Рословцева не было маски президента России Владимира Путина, которую он использовал в своих предыдущих акциях.

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Рословцева неоднократно задерживали во время акций против статьи 212.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за «неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий». Ранее по этой статье к двум с половиной годам колонии был приговорен активист Ильдар Дадин.

В конце лета Рословцев на время уехал в Украину и попросил там политического убежища.

Ранее Рословцев заявил, что хочет попасть в ряды украинской армии для борьбы с Путиным.